Kazada yaralanan sürücü 4 gün sonra yaşamını yitirdi

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 4 gün önce refüjdeki ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü Ferdi Yüreci (24), yaşamını yitirdi.

Kaza, 29 Ağustos'ta, İzmir Bulvarı'nda meydana geldi. Ferdi Yüreci yönetimindeki 20 AAY 020 plakalı otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yüreci, ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Yüreci, doktorların müdahalesine karşın bu sabah yaşamını yitirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-09-02 10:17:16



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