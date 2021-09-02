Denizli Öğrenci Kart’ta vize dönemi başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu “Denizli Öğrenci Kartı”nda vize dönemi başladı. Kart sahibi öğrencilerin vize işlemlerini 1 Ekim 2021 tarihine kadar yaptırmaları gerektiği duyuruldu.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu Denizli Öğrenci Kartlarında vize dönemi başladı. 20212022 eğitimöğretim yılı dolayısıyla Denizli Öğrenci Kartlarının vizesinin mutlak suretle yapılması gerektiği, vizesi yapılmayan kartların kullanılamayacağı açıklandı. Bu kapsamda vize süreci başlayan Denizli Öğrenci Kartlarının son vize tarihinin ise 1 Ekim 2021 olduğu ifade edildi. Vizesi yapılmayan Denizli Öğrenci Kartlarının 2 Ekim 2021 tarihinden sonra ise geçersiz kart olacağına dikkat çekildi.



Vize işlemleri için gerekli evraklar

Vize işlemleri için gerekli evraklar ise şu şekilde açıklandı: "20212022 eğitimöğretim yılına ait öğrenci belgesi (EDevletten alınan öğrenci belgesi ve 20212022 eğitimöğretim dönemine ait bandrollü öğrenci kimlik kartı öğrenci belgesi yerine geçmektedir.) Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf. Doğum tarihi 2005 yılı ve üstü olan öğrencilerin nüfus cüzdanları ve 1 adet vesikalık fotoğraf getirmelerinin yeterli olacağı belirtildi.

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