Merkezefendi galibiyetle başladı

DENİZLİ, (DHA) ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, oynadığı ilk hazırlık maçında BC Budivelnik Kiev'i 80-79 mağlup etti. Antalya'da Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'na katılan Merkezefendi, Ukrayna ekibi karşısında ilk periyodu 26-20, ilk yarıyı 37-36 geride tamamladı. Üçüncü periyotta 64-56 öne geçen Denizli ekibi, salondan 80-79 galip ayrılırken, yeni transferlerden Nate Sestina 21 sayı, 9 ribaund, 1 asist, Richards Lomazs 17 sayı, 2 ribaund, 5 asist, Matt Hollowell 12 sayı, 4 ribaund, 5 asist, Adam Smith 11 sayı, 4 ribaund, 2 asist, Davonte Upson 6 sayı, 3 ribaundla oynadı.
Merkezefendi kupada yarın Bahçeşehir Koleji'yle karşılaşacak.
DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA
2021-09-02 11:46:55
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