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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma 811 olayın yüzde 97.9’unu aydınlattı

İHA

Jandarma 811 olayın yüzde 97.9’unu aydınlattı

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca Ağustos 2021 ayında yapılan asayiş, kaçakçılık ve terör faaliyetleri açıklandı. Bu kapsamda jandarma ekipleri toplamda 811 olayın yüzde 97.9’unu aydınlattı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca, Ağustos 2021 ayında yapılan edilen asayiş, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında; 449 asayiş, 26 kabahat, 282 takibi gereken, 53 kaçakçılık ve 1 terör olayı olmak üzere toplam 811 olay meydana gelmiş ve meydana gelen olayların 794 yüzde 97,9 ’u aydınlatıldı. Yapılan asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 37 bin 512 şüpheli ile 13 bin 343 aracın sorgulaması yapılarak, 178 aranan şüpheli, 2 aranan araç yakalanırken, 16 kayıp kişi bulundu. Asayiş faaliyetleri neticesinde; 5 adet tabanca, 11 adet av tüfeği, 8 adet kurusıkı tabanca, 48 adet mermi ve 17 adet kesici suç aleti ele geçirildi. Ağustos ayı içerisinde 1 FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon geçekleştirildi. Yapılan operasyonla 1 şüpheli yakalanarak hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.

Trafik uygulamalarında 20 aranan şüpheli yakalandı
Ağustos ayı içerisinde geçekleştirilen trafik uygulamalarında; 32 bin 767 araç kontrol edilerek 15 bin 138 araç, 13 bin 922 şahıs sorgulaması yapıldı. bin 271 araç ve şahıs hakkında toplam 973 bin 109 TL cezai işlem uygulanırken 15 aranan araç, 20 aranan şahıs yakalandı. 74 kişinin alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesi geri alınarak 285 araç trafikten men edildi.

Uyuşturucu operasyonları aralıksız devam ediyor
Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik huzur operasyonları kapsamında uyuşturucu madde tacirlerinin bulunduğu mahallelerde operasyonların devam edildiği kaydedildi. İcra edilen 53 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda, 63 şahıs gözaltına alınırken, 1 şahıs tutuklandı. Geriye kalan 62 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında 6 bin 815 gram kubar esrar, 15 gram eroin, 10 gram metamfetamin, 4 adet extacy hap, 2 gram bonzai, 216 kök kenevir, 6 adet tabanca ele geçirildi. Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 397 adet sikke, 215 adet tarihi obje ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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