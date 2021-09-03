Denizli'de trafo merkezinde yangın; 2 ilçede elektrik kesildi

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Sezgin ÖZDEMİR/ ÇAMELİ (Denizli), (DHA) DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde trafo merkezinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürdü. Yangın nedeniyle Acıpayam ve Çameli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Acıpayam Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan trafo merkezinde dün saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler hızla büyürken yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle Acıpayam ve komşu ilçe Çameli'de elektrik kesintisi yaşandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. İlçelere yeniden elektrik verilebilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Sezgin ÖZDEMİR

2021-09-03 08:03:20



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