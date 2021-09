Başkan Osman Zolan baba ocağında

Denizli'nin ilçelerini tek tek ziyaret etmeyi sürdüren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, baba ocağı Tavas’ta vatandaşların yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılandı.

İlçe programlarında, öncelik ve acil ihtiyaçların belirlendiğini anlatan Başkan Zolan, “İnşallah Tavasımızın da MR’ını çekeceğiz" dedi.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe programları kapsamında baba ocağı Tavas ilçesinde hemşehrileriyle kucaklaştı. Tavas Belediyesi ziyareti ile programa başlayan Başkan Osman Zolan’a gün boyu Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, belediye meclis üyeleri, daire başkanları ile beraberindekiler eşlik etti. Ziyaretten dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden İnamlık, pandemi sürecinde de Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin eksiksiz bir şekilde devam ettiğini söyledi. İnamlık, “Baba ocağınıza, memleketinize hoş geldiniz. Tavasımıza yaptığınız hizmetleri, Büyükşehir Belediyemizin desteğini her zaman hissediyoruz. Tavas Belediyesi olarak meclis üyesi kardeşlerim, ilçe başkanımızla el birliği ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Size, destekleriniz ve ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.



Başkan Zolan: “Tavasımız her geçen gün güzelleşiyor”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, pandemi sürecinde yüz yüze ziyaret ve buluşmaların bir süredir yaşanamadığını hatırlattı. İlçe programları kapsamında hemşehrileriyle buluşmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu kaydeden Başkan Zolan, Tavas’ın kendisi için özel, manevi bir yeri olduğunu dile getirdi. Başkan Zolan, “Tavasımız her geçen gün güzelleşiyor. Büyükşehir statüsünden sonra hem Tavas Belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetlerimize devam ettik. Tavasımızda birçok sorun çözüldü, çok şükür hayati sorunlar kalmadı. Vatandaşlarımızın yaşamını etkileyecek çok büyük sorunlarımız gözükmüyor ama ihtiyaçlarımız tabii ki var. Bunları belediye başkanımızla, meclis üyelerimizle, ilçe başkanımızla, muhtarlarımızla tek tek görüşüp değerlendireceğiz” dedi.



"Vatandaşlarımızla buluştuğumuzda dinleniyoruz"

İlçe programlarında öncelik ve acil ihtiyaçların belirlendiğini anlatan Başkan Zolan, “İnşallah Tavasımızın da fotoğrafını, MR’ını çekeceğiz. Yapılması gereken öncelikleri belirleyip, en önemli hususlardan başlayarak vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye gayret edeceğiz. Vatandaşlarımızla salgının açmış olduğu mesafeyi, muhabbet eksikliğimizi telafi edeceğiz. Biz vatandaşlarımızla buluştuğumuzda dinleniyoruz" diye konuştu.

