Denizlispor’un 5 haftalık maç müsabakası açıklandı TFF 1. Lig’in müsabaka programı açıklandı

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TFF 1. Lig 20212022 Sezonunun 4, 5, 6, 7 ve 8. hafta müsabaka programı açıklandı.

TFF 1. Lig 20212022 Sezonunun 4, 5, 6, 7 ve 8. hafta müsabaka programı açıklandı. Programa göre Denizlispor, 4. Hafta Eyüpspor Denizlispor 11 Eylül Cumartesi günü saat 17.00 Eyüp Stadyumu’nda, 5. Hafta Denizlispor Adanaspor 15 Eylül Çarşamba günü saat 17.00 Denizli Atatürk Stadyumu’nda, 6. Hafta karşılaşması Altınordu Denizlispor 19 Eylül Pazar günü saat 19.00 Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda, 7. Hafta maçı Denizlispor Samsunspor 27 Eylül Pazartesi günü saat 20.00 Denizli Atatürk Stadyumu’nda, 8. Hafta ise Boluspor Denizlispor 3 Ekim Pazar günü saat 13.30 Bolu Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

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