‘Zamansız Eller’ belgeseli sanatseverlerle buluştu

Denizli’nin kültürel dokusuna yön veren sanatçı ve zanaatkarların öykülerinin beyazperdeye aktarıldığı "Zamansız Eller" belgeselinin gala gecesi Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

"Zamansız Eller" belgeselinin gala gecesi Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Belgeselin galasına Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, belgeselde yer alan 11 sanatçı ve çok sayıda sanatsever katıldı. Sanatçıların hayatlarını ve eserlerini anlattıkları ‘Zamansız Eller’ belgeseli büyük beğeni topladı. Program sonunda Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 11 sanatçıya isimlerine bağış yapılan TEMA Vakfı’nın ağaç dikme sertifikasını takdim etti. Sanatçıların hayatlarının ve ustalıklarının anlatıldığı belgesellerin devam edeceğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduklarını söyledi. Başkan Doğan, “Geçmişten günümüze gelen Denizlimizde tecrübeleriyle, ustalıklarıyla bize yol gösteren o büyük isimlerin belgeselini izleyeceğiz. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Onları sizlerle, gelecek kuşaklarla buluşturalım, gençlere yön verelim istedik. Denizlimizde birçok ustamız, birçok değerli sanatçımız, zanaatkarımız var. Bu ilk belgeselimiz. Bu belgesellerin arkası gelecek. Buradaki 11 sanatçımız bizim için çok önemli. Merkezefendi Belediyesi olarak sanatın ve sanatçının her zaman yanındayız” diye konuştu.

Sanatçılardan Başkan Doğan’a teşekkür

Belgeselde yer alan sanatçılar Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a sanat ve sanatçının her zaman yanında olduğu için teşekkür ettiler. Sanatçılar, “Başta Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Toplumları uçuran iki kanattan biri bilim diğeri ise sanattır. Bunlardan birinin eksik olması durumunda toplumlar gelişemezler ve mutlu olamazlar. Sanat bizleri mutlu etmek için var. Merkezefendi Belediyesi’ne, kültür ve sanata verdiği değer için teşekkür ediyoruz. Güzel bir iş ortaya çıktı” dediler.

