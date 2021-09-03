Gönüllere taht kuran konser

Gönül Köprüsü Dayanışma Derneği’nin Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak açmış olduğu Türk Halk Müziği Kursu, Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen konser ile taçlandırıldı. Konserde koroda yer alan gönüllüler ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Ahmet Algün seslendirdiği bir birinden güzel Türk Halk Müziği türküleriyle davetlileri coşturdu.



Denizli’de yardım faaliyetleri konusunda 6 yıldır hizmet veren Gönül Köprüsü Dayanışma Derneği, Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa açtığı Türk Halk Müziği kursunu, düzenlediği konser ile taçlandırdı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen “Gönülde Taht Kuran Türküler” konserine, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ve çok sayıda davetli katıldı.



Gönül Köprüsü Dayanışma Derneği Kurucusu ve Dernek Başkanı Nergiz Şenocak; “Bu zor günlerde bir nebze de olsa yüzünüzü güldürmek siz değerleri vatandaşlarımıza moral vermek istedik. Dernek olarak alan el değil, veren el olmak ilkemizdir. Ulaştığımız ailelerin sorunlarını dinliyor ve onların sorunlarına çözüm bulmak için çalışmalar yapıyoruz. Tüm Denizli halkını derneğimize destek olmaya bekliyoruz. Ayrıca emeği geçen ve katkı sağlayan herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz” şeklinde konuştu.



Konserde ilk olarak kursta eğitim alan kursiyerler sahne aldı. Kursiyerler seslendirdikleri birbirinden güzel Türküler ile geceye katılanlara unutulmaz anlar yaşattı. Konser Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği Sanatçısı Ahmet Algün’nün sahne almasıyla devam etti. Gecenin sonunda derneğe ve konsere katkıda bulunanlara teşekkür plaketi takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.