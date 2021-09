PAKUT göreve hazır

Pamukkale Belediyesinin personellerinden oluşan PAKUT (Pamukkale Arama Kurtarma Timi) muhtemel bir olumsuzluk için göreve hazır. Yaklaşık 10 aydır çeşitli eğitimlere katılan 21 kişilik ekip basit arama kurtarma düzeyinde görev yapabilecek.

Pamukkale Belediyesi, geçen yıl meydana gelen İzmir depreminin ardından arama kurtarma ekibi kurma kararı almıştı. 30 Ekim 2020 tarihinde medyana gelen depremden sonra Pamukkale Belediyesi Arama Kurtarma Timi’ni oluşturma hazırlıklarına başladı. Pamukkale Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı koordinesinde oluşturulan 21 kişilik PAKUT ekibinde yer alanların tamamı belediye çalışanı ve gönüllü. İlk eğitimini 2020 yılının Kasım ayında yapan ve bugüne kadar 10 eğitim gerçekleştiren Pamukkale Arama Kurtarma Timi’nde 3 bayan 18 erkek çalışan bulunuyor. 7’şer kişiden oluşan 3 grup olarak görev yapmaya hazır olan Pamukkale Arama Kurtarma Timi, son olarak kentselde arama kurtarma eğitimini gerçekleştirdi. Uygulamalı eğitimde gönüllü olarak ekipte yer alan Pamukkale Belediye personelleri afet anında yapılması gerekenleri öğrendi. “Beton operasyonları ve enkaza yaklaşım eğitimi” adıyla yapılan bu eğitim AKUT Akademi’den eğitmenler tarafından gerçekleşirken ekip basit arama kurtarma konusunda çalışmalara başladı. PAKUT üyeleri geçtiğimiz günlerde Tavas’ın Pınarlık Mahallesi yakınlarındaki orman yangınında soğutma görevini gerçekleştirdi. PAKUT üyelerinin daha ileri seviyede görev yapabilmesi için 23 yıla kadar devam eden eğitimlerine katılması gerekiyor.



Her şeye hazırlıklı olmalıyız”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, birinci derece deprem bölgesi olan Denizli’de meydana gelebilecek olan tüm afetlerde görev yapacak olan PAKUT’u kurduklarını ifade ederek, “İzmir’de 2020 yılında yaşanan depremden sonra arama kurtarma konusunda bir çalışma yapmak gerektiğine karar verdik. Hızlı bir şekilde gönüllülük esasıyla görev yapacak 3 ayrı grup oluşan, 21 kişilik Pamukkale Arama Kurtarma Timi’ni kurduk. 9 farklı eğitimi teorik olarak gerçekleştirdik. Onuncu eğitim ise pratik olarak gerçekleşti. Bu ekibin arama kurtarma konusundaki eğitimleri çok uzun zaman alacak. 23 yıl süren eğitimleri biz eksiksiz olarak ekibimize vereceğiz. Hiç istemeyiz ama olası bir afet durumunda ekibimiz hemen toplanarak bölgeye sevk edilecek. YSE’deki yerleşkemizde bulunan lojistik noktamız aynı zamanda ekibimizin toplanma alanı olarak kullanılacak. Arama kurtarma konusundaki çalışmalarımız AKUT ile koordineli olarak gerçekleştiriliyor. PAKUT, ihtiyaç olan her yerde görev yapmaya hazır olacak. Pamukkale Belediyesi olarak her duruma hazırlıklı olmaya çalışıyoruz” dedi.

