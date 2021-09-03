Güney Ege’nin tarihi kültürü ve doğası tek bir tuşla keşfedilecek

'Güney Ege’de Keşfedecek Çok Şey Var' fikriyle, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından hayata geçirilen tanıtım portalı yayına başladı.



Güney Ege Bölgesi’nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen ziyaretçilere dopdolu içerikler sunan, birçok aktivite konusunda ilham almalarını ve kişisel gezi rotalarını oluşturmalarını sağlayacak tanıtım portalı guneyegeturkiye.com alan adıyla yayına başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda çalışmalarını yürüten GEKA, faaliyet gösterdiği Aydın, Denizli ve Muğla illerinin oluşturduğu bölgede, turizmin bütüncül biçimde tanıtımını sağlayacak bir yaklaşımla, Güney Ege Turizm Tanıtım Portalını geliştirerek yayın hayatına soktu. Güney Ege Bölgesi’ndeki turizm ögelerini tek bir çatı altında toplayarak tanıtan, interaktif bir harita ve rota oluşturma sistemiyle de kullanıcı dostu olan tanıtım portalı çalışmaları 2020 yılında başladı.



‘Ne Yapsam’, ‘Güney Ege’de Keşfet’, ‘Nereye Gitsem’ ana başlıklarından oluşan site, çok çeşitli kullanım seçenekleri sunarak ziyaretçilerin Güney Ege’de keşfedilmeyi bekleyen lezzetlere, maviye, yeşile, tarihe, heyecana giden eşsiz rotalar oluşturmalarını sağlıyor. Güney Ege’de yer alan yürüyüş ve bisiklet rotalarına ulaşılabileceği gibi, kullanıcılar ziyaret etmek istedikleri yerleri ve gerçekleştirmek istedikleri etkinlikleri seçerek kişisel rotalarını oluşturabiliyor. Tanıtım portalı üyelerineyse birden çok rota oluşturma ve bu rotaları kaydetme imkanı sunuyor.

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