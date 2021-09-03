Denizli’deki orman yangını söndürüldü

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Denizli’de başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Babadağ ilçesine bağlı Kıranyer Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. Zirveye yakın noktada başlayan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede havadan ve karadan müdahale edildi. Orman yangını 3 helikopter, 12 arazöz ve 3 itfaiye aracının müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonucu 2 hektarlık alan zarar gördüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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