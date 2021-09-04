80 genç, 10 yabancı eğitmenden İngilizce eğitimi aldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin Küresel Gönüllülük Projelerinden biri olan 'Bir Dil Bir Kültür' projesi kapsamında yabancı dil eğitimi alan 80 gencin sertifikasını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan verdi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Genç AYSİAD(Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği) ve uluslararası gençlik organizasyonu AIESEC Denizli Şubesi iş birliğinde AIESEC Denizli Şubesi'nin sunduğu Küresel Gönüllük Projelerinden biri olan 'Bir Dil Bir Kültür' projesi kapsamında İngilizce eğitimleri tamamlandı. Eğitimi başarıyla tamamlayan gönüllü gençler için Denizli Büyükşehir Belediyesi Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda sertifika töreni düzenlendi. 7 ayrı ülkeden bu proje için gelen 10 ayrı eğitmenin 4 ayrı seviyede İngilizce eğitimi verdiği programı başarı ile tamamlayan 80 kursiyerin sertifika almaya hak kazandığı törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden ve gençler katıldı.



"Gençlik Meclisi durmuyor, güçlü projeler gerçekleştiriyor"

"Gençlik üzerine birçok proje gerçekleştiriyoruz ama istiyoruz ki gençler kendi projelerini kendileri yapsınlar" diyen Başkan Zolan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldıkları Genç Dostu Şehir ödülü hakkında bilgi verdi. Başkan Osman Zolan, "Genç Dostu Denizli ödülümüzü gençlerimizin yapmış olduğu proje ile aldık. Amacımız ödül almak değil, gençlerimize faydalı olmak, önünü açmak ve imkan sağlamaktır. Emek veren siz gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Gençlik Meclisi durmuyor, güçlü projeler gerçekleştiriyor. Biz de çok mutlu oluyoruz. Bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun " dedi. Başkan Zolan konuşmasının ardından kursiyerlere ve yurtdışından eğitime gelen 10 yabancı eğitmene sertifika ile teşekkür belgelerini verdi.

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