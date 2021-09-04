Bahçeşehir, Yukatel Merkezefendi'yi mağlup etti

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Bahçeşehir Koleji, Gloria Cup'ta Yukatel Merkezefendi'yi 7462 mağlup etti.

Dengeli başlayan karşılaşmada ilk çeyreğin son 5 dakikasında farkı açan Bahçeşehir çeyreği 1811 önde tamamladı. Yüksek skorlu geçen ikinci çeyrekte Bahçeşehir üstünlüğünü korudu: 3833. Üçüncü çeyrekte Merkezefendi farkın çift hanesine çıkmasına izin vermedi. Üstünlüğü bırakmayan Bahçeşehir çeyreği 5950 önde kapattı. Son çeyrekte farkı da açan Bahçeşehir karşılaşmadan 7462 galibiytle ayrıldı.

Bahçeşehir 14/28, Merkezefendi ise 14/38 iki sayı yüzdesiyle karşılaşmayı tamamladılar. Rİbaundlarda 4434, asistlerde de 2113 ile üstünlükle Bahçeşehir'in oldu.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi: Matt Holloway 7 sayı3 ribaund2 asist, Adam Smith 11 sayı3 ribaund2 asist3 top çalma, Davonte Upson 4 sayı5 ribaund1 asist2 top çalma, Emircan Koşut 2 sayı4 ribaund1 asist, Altan Erol 1 ribaund1 asist, Yiğitcan Turna 3 sayı1 asist, Richards Lomasz 24 sayı3 ribaund2 asist2 top çalma, Hakan Yapar 7 sayı2 ribaund1 asist, Tomas Akyazılı 1 ribaund2 asist, Nate Sestina 4 sayı8 ribaund

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