Kızılcabölükspor'da 2 transfer

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DENİZLİ, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Kızılcabölükspor, yeni sezonun ilk haftasında kadrosuna 2 takviye daha yaptı. Denizli temsilcisi, Fenerbahçe'den 18 yaşındaki kaleci Canberk Aydemir ile sözleşme imzalarken, Kasımpaşa'dan 20 yaşındaki stoper Furkan Çetinkaya'yı 1 yıllığına kiraladı. Canberk, geçen sezon Fenerbahçe'nin U19 takımında 8 maçta kaleyi koruyup bu sezon başında sarı-lacivertilerde A takımla antrenmanlara çıktı. Furkan ise geçen sezon kiralık gittiği 2'nci Lig ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu'nda 13 maçta oynadı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2021-09-05 11:45:10



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