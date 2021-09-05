Kızılcabölükspor :1 - Bayrampaşaspor:1

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TFF 3. Lig 2. Grubun ilk hafta maçında Kızılcabölükspor, Bayrampaşaspor'u konuk etti. Müsabaka 11'lik beraberlik ile sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar;

4. Dakikada sağ kanattan bindiren Adem'in arka direğe ortasında topla buluşan Kıvanç'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.

42. dakikada sağ kanattan bindiren Alpay'ın ortasından topa iyi yükselen Kıvanç kafayı vurdu, top yandan auta gitti.

80. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Kıvanç'ın aşırtma vuruşunda top filelerle buluştu. 10

90. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topa en son Tolga dokundu meşin yuvarlak filelerle buluştu. 11

Stat :Kızılcabölük Semt Sahası

Hakemler : Ramazan Doğanay, Hidayet Zeybek, Uğur Çakmak

Kızılcabölükspor :Muzaffer Sarıibrahim x, Tevfik Şanver xx, Mustafa Acar xx, Ali Aydın xx, Vedat Saygı xx, Anıl Yıldırım x, Alpay Eroğlu x (Özgür Kedikli dk.62 x), Adem Aydın, Kıvanç Salihoğlu xxx (Can Bayırkan dk. 88 ?), Yiğit Kadıoğlu x (Mustafa Altun dk. 63 x), Emre Tekin Pınar x (Mehmet Kaan Türkmen dk. 59 xx)

Yedekler :Enes Akgün, Yunus Emre Karakaya, Sami Can Özkan

Teknik Direktör : Hasan Şermet

Bayrampaşaspor :Mehmet Enes Sarı xx, Mustafa Kutay Pekşen xx, Erkam Develi x, Mustafa Yılmaz xx, Burak Saban x (Yusuf Kaplan dk. 65 x), Selman Sevinç xx (Kaan Mert Nasırcılar dk. 82 ?), Musa Bulut x (Yiğit Gümüş dk. 65 xx), Tolga Kalender xxx, Uğur Daşdemir xx, Samet Karakoç xx, Yusuf Emre Alyaprak xx (Batuhan Boyoğlu dk. 82 ?)

Yedekler :Emre Çiğdem, Utkan Gökçen, Abdülsamet Burak

Teknik Direktör : Ender Alkan

Goller : Kıvanç Salihoğlu (80 dk.) (Kızılcabölükspor), Tolga Kalender (90+4 dk. (Bayrampaşaspor)

Sarı Kartlar : Emre Tekin Pınar, Adem Aydın, Kıvanç Salihoğlu (Kızılcabölükspor), Yusuf Emre Alyaprak (Bayrampaşaspor)

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