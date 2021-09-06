Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nden Tan Taşçı konserine sağlık desteği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Tan Taşçı konserine sağlık desteği verdi. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi sağlık ekipleri konser alanına giriş yapan çok sayıda vatandaşın ateşini ölçerek korona virüse karşı önlem aldı.

Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Tan Taşçı, Denizli Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşen konserinde Özel Denizli Cerrahi Hastanesi tarafından konser boyunca sağlık desteği sağladı. Sağlık ekiplerinin giriş kapılarında konumlandığı konserde, vatandaşların tek tek ateşleri ölçülerek HES kodu sorgulamaları yapıldı. Pandemi tedbirleri kapsamında konser boyunca vatandaşlara maske ve dezenfektan kullanımı uyarıları, yine Özel Denizli Cerrahi Hastanesi sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Denizliler tarafından yoğun ilgi gören Tan Taşçı’nın konseri boyunca hastanenin Evde Sağlık ekibi de çeşitli önlemler aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.