Y.Merkezefendi, Ege Cup için hazırlanıyor

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket , 911 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Ege Cup'ta mücadele edecek. Merkezefendi Belediye Denizli Basket ile birlikte üç Ege takımı da turnuvada boy gösterecek.

Lig öncesi hazırlıklarına devam eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli, son olarak Gloria Cup'ta oynadığı Bursaspor maçından 7770 mağlup ayrıldı. Antalya'da gerçekleştirilen hazırlık turnuvası sonrası konuşan Kulüp Başkanı Veli Deveciler, lig öncesi yapılan maçların ölçü olmadığını ve lige kadar hazır olacaklarını söyledi.

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