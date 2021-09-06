Başkan Doğa’dan Y. Merkezefendi Belediyesi Denizli Baskete moral ziyareti

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Antalya'da gerçekleştirilen Y. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket kampına gelerek teknik heyet ve oyunculara moral verdi. Başkan Doğan, "Yeni bir döneme başlıyoruz. Başarılar diliyorum” dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Antalya'da gerçekleştirilen Y. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket kampına moral ziyaretinde bulundu. Teknik heyet ve oyuncular ile bir araya gelen Başkan Doğan, “Geçen sezonda Y. Merkezefendi Basketbol takımı olarak gerçekten hem Denizli’de hem de ülke genelinde adımızı duyurduk. Emeğiniz çok fazla, bunu da biliyoruz. Çok güzel bir başarı olmuştu. Bizler size inanıyoruz. Geçen sene inanmıştık ve bu yolda başarılı olacağımıza gönülden inanmıştık. Tabi ki de sizin sporculuğunuz, hocalarımızın tekniği apayrı bir şey. Ama ben bu takımda şunu hissediyorum. Biraz önce Veli Başkanla, Yusuf Bey’le de aynı şeyi konuştuk. Biz artık bir aile olduk. Bu birliktelik, bu enerji de çok güzel. Bu anlamda sizin bu kampınıza gelmeği özellikle istedim. Artık lig başlayacak. Bir kez daha moral motivasyon olsun istedik" dedi.



“Her zaman yanınızdayım”

Salgın sürecinde tedbirlere dikkat edilmesi gerektiğini belirten Başkan Şeniz Doğan, "Dünya genelinde ve Türkiye’de bir salgın döneminden geçiyoruz. Özellikle kendim, yöneticilerimiz ve hocalarımızda dâhil olmak üzere bu tedbirlere çok dikkat etmemiz lazım. Sizin sağlığınız bizim için çok önemli. Artık zorlu bir mücadelenin başlangıcındayız. Performans olarak baktığımda, gerçekten moral, motive ve teknik anlamda sizleri çok iyi gördüm. Hepinize ayrı ayrı başarılar diliyorum. Bir başkan olarak geçen dönemde her zaman yanınızdaydım. Aslında bütün belediye seferberiz burada. Kendi personel arkadaşlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla her zaman yanınızdayız. Bu yıl bizim için zorlu ama çok güzel mücadele olacak. Tabi sizlerden de isteğimiz, ilk defa Merkezefendi’de, Denizli’de ilk defa bir takım süper ligde. Bu anlamda sizin başarınız bizi mutlu edecek" ifadelerini kullandı.

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