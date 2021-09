DTO Başkanı Erdoğan kapı kapı dolaşıyor Başkan Erdoğan üye ziyaretlerine aralıksız olarak devam ediyor

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, üye ziyaretlerini sürdürüyor. Firmaları ziyaretlerinde iş yeri sahiplerinden işleri ve sektörleri hakkında bilgi alan Erdoğan, pandemiyle mücadele çalışmaları ve odadaki faaliyetleri ile projeleri hakkında bilgi veriyor.



DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’ın ilk ziyareti, uzun bir hastalık döneminden yeni çıkan DTO Meclis Üyesi Abdullah Baloğlu’na oldu. Baloğlu’nu evinde ziyaret eden Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, “Biz birlikte daha güçlüyüz. Sizi her geçen gün daha iyi görmek, bizleri mutlu etti. Acil şifalar diliyorum. Tıpkı ilk günkü gibi bu can bu bedende olduğu müddetçe hep beraber Denizli'mize ve üyelerimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Baloğlu ise Başkan Erdoğan’a nezaketinden ve temennisinden dolayı teşekkür etti.



Başkan Erdoğan daha sonra bir süre önce abisi İsmail Özdemir’i kaybeden Alfa Özel Eğitim Kurumları sahibi DTO Meclis Üyesi Muhammet Özdemir’i ziyaret etti; başsağlığı diledi. Ayrıca, kurumu ve sektörleri hakkında bilgi aldı. Özdemir, Başkan Erdoğan’ı her zaman yanlarında görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Erdoğan da “Daha güçlü bir Denizli ile Türkiye'yi ancak nitelikli bir eğitimle inşa edebiliriz. Bunda emeği olan siz ve sizin gibi sektördeki tüm üyelerimize, işverenlerimize, daha iyiye ulaşmaya yönelik üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor; başarılar diliyorum” diye konuştu.



Başkan Erdoğan ayrıca, uzun yıllardır Belediye İşhanı’nda hizmet veren Köseoğlu Halıcılık’ın sahibi DTO Meclis Üyesi Yaşar Köseoğlu’nu da ziyaret etti. Bir süre önce eniştesi Kemal Kalak’ı kaybeden Köseoğlu’na, başsağlığı diledi. Ayrıca sektörleri, işleri ve mağazasının bulunduğu Belediye İşhanı ve sakinleriyle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Odalarındaki faaliyetlerini istişare etti. Köseoğlu, iyi günde kötü günde hep yanlarında gördükleri Başkan Erdoğan’ın gönüllerinde yerinin ayrı olduğunu dile getirerek, göreve geldiği günden bu yana odalarına kazandırdığı ivmeden dolayı kutladı. Başkan Erdoğan ise kendilerine gösterilen ilgiye layık olmaya çalıştıklarını belirtip, teşekkür etti.



Başkan Erdoğan, Atatürk Caddesi üzerinde yeni ofis açan Indistrie Mangement Denizli’nin sahibi Makine Mühendisi Cafer Sarı’yı da ziyaret etti; işleriyle ilgili kısa bir değerlendirmede bulundu. Ayrıca, iş dünyasına uluslararası danışmanlık hizmeti veren Sarı’yı tebrik etti ve Denizli Ticaret Odası’ndaki çalışmaları ile projelerini anlattı.



Başkan Erdoğan, Sırakapılar Mahallesi Saltak Caddesi Eray Apartmanı’nda 3 meslektaşıyla MŞ Hukuk Bürosu'nu açan Avukat Mahinur Kılınç Şamlıoğlu'nu da yeni ofisinde ziyaret etti; “Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. Şamlıoğlu ve meslektaşları, açılışlarında kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Erdoğan’a teşekkür edip ofislerini gezdirirken, Erdoğan “Genç isimlerin vatandaşa hizmet verecek yeni bir kapı açması, bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Başarılar diliyorum” diye konuştu.



Başkan Erdoğan’ın bir sonraki durağı genç girişimcilerin buluştuğu Zeytaş Makina oldu. Sahibi Murat Taşdelen’i örnek cesaretinden dolayı kutladı ve işletmesini gezerek işleri hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Erdoğan, “Genç ve işinde tecrübeli bir ekiple neler yaptığınızı gördükçe ve sizlerden de dinledikçe, Denizli Ticaret Odamızın üyesi olmanızdan dolayı sizlerle bir kez daha gurur duydum. Başarılarınızın artarak sürmesini dilerim” dedi.



Başkan Erdoğan daha sonra Denizli Ticaret Odası’na geçti ve Denizli Metropol Haber Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Arif Zor ile Haber Koordinatörü Murat Acar’ı kabul etti. Son gelişmeler ve veriler ışığında Denizli’yi, sektörleri ve Denizli Ticaret Odası’nın çalışmaları ile basın sektörünü değerlendirdi.

Sonrasında da Karaca Home Denizli’nin sahibi DTO Meclis Üyesi Ahmet Ersarı’yı ağırladı. Bu arada, Denizli Engelliler Spor Kulübü (DESK) Başkanı ve DESK Ampute Futbol Takımı'nın Kaptanı Ramazan Altuğ’u kabul etti ve engelli vatandaşlara yönelik faaliyetleri ele aldı. Başkan Erdoğan, “Her zaman tüm imkanımızla yanınızdayız. Sizlerin varlığının, ihtiyaç ve beklentileri ile toplumdaki katkınızın farkındayız” dedi.



Başkan Erdoğan, son olarak da Funda Değirmenci Gelişim Akademisi'nin sahibi Profesyonel Koç Funda Değirmenci ile, projeleri ve sektörleri üzerine bir görüşmede bulundu. Toplum yararına üretilebilecek projeler ile kişisel gelişim eğitimlerine dair fikirlerini paylaştığı konuğuna teşekkür ederek, başarılar diledi.

