Kaçakçılara 5 ayrı operasyonla darbe vuruldu

– Denizli’de polis ekiplerinin kaçakçılık yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda kaçak malzemeye el konuldu.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geride kalan 1 hafta içerisinde Denizli genelinde “Tütün ve Tütün Mamulleri” ve “Alkollü İçki Kaçakçılığı” ile “Emtia Kaçakçılığı” suçları kapsamında her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen 5 ayrı operasyonda, 5 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamında işlem yapıldı.



Yapılan operasyonlarda ve aramalarda 31 bin 600 adet kaçak makaron, 5 kilogram kıyılmış tütün, bin 452 paket içerisinde 29 bin 40 adet sarma sigara, 1 adet sigara sarma aleti, çok sayıda kaçak cep telefonu, kaçak alkol ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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