Olimpiyat şampiyonu Golbol Kadın Milli Takım sporcularından Şeyda Nur'a coşkulu karşılama



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı'nın oyuncularından 21 yaşındaki Şeyda Nur Kaplan, önce Ankara'ya ardından da Denizli'ye geldi. Şampiyon sporcu, memleketinde coşkulu kalabalık tarafından çiçeklerle karşılandı.

Ankara'dan otobüsle Denizli'ye gelen olimpiyat şampiyonu oyuncularından Şeyda Nur Kaplan, Otogarda annesi Zübeyde ve babası Murat Kaplan, ağabeyi Osman Kaplan, yakınları, arkadaşları ve bir grup Denizlispor taraftarı tarafından karşılandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Tayfun Güven, Kaplan'a çiçek verdi. Coşkulu kalabalığın sevgi gösterisinde bulunduğu milli sporcu Kaplan, karşılamaya gelen ailesine sarılarak sevinç gözyaşı döktü.

'ÇOK ÇALIŞTIK, DESTEKLENDİK VE KAZANDIK'

karşılamaya gelenlere teşekkür eden Şeyda Nur Kaplan, hayallerini gerçekleştirdiğini belirterek, "Çok zor süreçlerden geçtik. Ama başarıyı elde ettik. En başından beri şampiyonluk hep aklımızdaydı, dilimizdeydi ve başardık. Mükemmel bir ekip olduk. Bizi destekleyen bütün Türkiye'ye, özellikle beni destekleyen Denizli halkına, aileme, arkadaşlarıma, antrenörüme çok teşekkür ediyorum. Federasyonumuza, bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Destekleri olmasaydı biz yapamazdık. Çok çalıştık, desteklendik ve kazandık. Paralimpiklerde şampiyon olduk. Daha üstü yok. İkinci kez olduk, inşallah devam ettiririz" dedi.

Anne Zübeyde Kaplan ise kızının Türk bayrağını Tokyo'da dalgalandıran sporculardan biri olmasından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Coşkuyla karşılanan Şeyda Nur, daha sonra ailesiyle evine gitti.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Merkez Ramazan ÇETİN

2021-09-07 01:07:50



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