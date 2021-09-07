Zabıta teşkilatı 195. yaşını kutluyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, teşkilatın 195. kuruluş yıldönümü kapsamında Başkan Osman Zolan'ı ziyaret etti. Teşkilatın kuruluş yıldönümünü kutlayan Başkan Zolan, "Yapmış olduğunuz hizmetlerle şehrimizde hayatın akışını kolaylaştırıyorsunuz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, teşkilatın 195'nci kuruluş yıldönümü ve Zabıta Haftası nedeniyle Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Ziyarete Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Özkan Tosun, şube müdürleri ve zabıta personeli katıldı. Daire Başkanı Tosun ziyarette yaptığı konuşmada, Zabıta Haftası dolayısıyla kendilerini kabul eden Başkan Zolan'a teşekkür ederek, "Zabıta teşkilatı olarak bizler şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlık, huzur ve esenliği için 7x24 hizmet etmekteyiz. Belediyemiz ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi gören teşkilatımız gücünü yasalarımızdan desteğini de siz değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızdan almaktadır. Bu anlamda çalışmalarımızda bizlere vermiş olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle teşkilatımızın 195. kuruluş yıldönümünü kutluyorum" dedi.

"Birçok hizmeti teşkilatımızla yapıyoruz"

Başkan Osman Zolan ise 195 yıl önce temelleri atılan zabıta teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutladı. Yaklaşık 2 asırdır hizmet veren teşkilatın öneminden bahseden Başkan Osman Zolan, "195 yıl öncesinden bugüne teşkilatımıza olan ihtiyaç artarak hissedildi. Yapmış olduğunuz hizmetlerle şehrimizde hayatın akışını kolaylaştırıyorsunuz. Sağlık anlamında, huzur anlamında, birçok katkı sağlıyorsunuz. Sizler bizim sahadaki gözümüz, kulağımız, elimiz ayağımsınız. İnsanlarımızın sağlıklı gıdaya kavuşabilmesi, kamu alanlarının yasal çerçevede kullanılabilmesi ve bunlara benzer birçok hizmeti teşkilatımızla yapıyoruz. Ben yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah’ım yolumuzu açık etsin, çalışmalarımızı güçlendirerek sürdürsün. Yarınımız bugünden daha güzel olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor haftanızı kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.