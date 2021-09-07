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2020 yılında Denizli’de ki müzeleri 728 bin 665 kişi ziyaret etti

İHA

2020 yılında Denizli’de ki müzeleri 728 bin 665 kişi ziyaret etti

Denizli’de 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 2 müze ve 3 ören yerini 576 bin 268’i ücretli, 152 bin 397’si ücretsiz olmak üzere toplam 728 bin 665 kişi ziyaret etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılında müze ziyaretlerine ilişkin verileri açıkladı. Bu kapsamda Denizli’de 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 2 müze ve 3 ören yerini 576 bin 268’i ücretli, 152 bin 397’si ücretsiz olmak üzere toplam 728 bin 665 kişi ziyaret etti. Kent genelinde toplam 130 bin 511 adet müze kart satıldı. Denizli ilinde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 2 müzede toplam 36 bin 787 eser bulunmaktadır.
Denizli’de bulunan tek özel müzede toplam 2 bin 701 eser bulunmakta olup bu müzeyi toplam 617 kişi ziyaret etti. Müzelerin sorumluluğunda toplam 921 adet taşınmaz kültür varlığı yer alıyor. Denizli’de müzelerin sorumluluğunda tek yapıdan oluşan 921 adet taşınmaz kültür varlığının yanı sıra 302 adet sit alanı bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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