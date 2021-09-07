Bursa’dan aldığı uyuşturucu maddesini Denizli’de satan şüpheli tutuklandı

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Bursa’da temin ettiği uyuşturucu maddesini imal edip ticaretini yapan şüpheli, fiziki takip sonucu Denizli’de yapılan operasyonla yakalandı. Üzerinden 2 kilo metamfetamin maddesi ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 aydır fiziki takibi yapılan şüphelinin Bursa ilinden temin ettiği uyuşturucu maddeyi Denizli’de satacağı yönünde bilgi elde etti. Uyuşturucu madde imal edip ticaretini yapan şüpheli için ekipler harekete geçti. Denizli’de operasyon düzenleyen ekipler Merkezefendi ilçesinde şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Yapılan operasyon sonucu şüphelinin üzerinden satışa hazır vaziyette 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındıktan sonra, adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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