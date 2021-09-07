Hayırsever iş insanı Manasır koronavirüsten yaşamını yitirdi

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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de eğitime yaptığı katkıları ile tanınan 91 yaşındaki hayırsever iş insanı Musa Kazım Manasır, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Manasır'ın yarın Denizli Asri Mezarlık'ta toprağa verileceği bildirildi.

Eğitime katkısıyla tanınan iş insanı Musa Kazım Manasır, koronavirüs tedavisi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti. Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, yaptığı yazılı açıklamada, eğitim camiası olarak iş insanı Musa Kazım Manasır'ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Merhum Musa Kazım Manasır'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" dedi.

Eğitim camiasına önemli katkıları bulunan hayırsever Musa Kazım Manasır, Merkezefendi ilçesinde Musa Kazım Manasır İlkokulu ile Zehra Suna Manasır İlkokulu'nu yaptırarak öğrenrcileriyle buluşturdu. Ayrıca İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yapımına katkıda bulundu.

Manasır'ın yarın Denizli Asri Mezarlık'ta toprağa verileceği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Merkez Ramazan ÇETİN

2021-09-07 20:10:38



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