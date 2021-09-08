Çameli Belediyesi Covid - 19 salgınına karşı önlemlerini arttırdı

Çameli Belediyesi, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında Covid – 19 salgınına karşı önlemlerini arttırdı.



Pandeminin ülkemizde görülmeye başladığı Mart ayından bu yana sağlık önlemleri alan, ilçede dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam eden, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması yönünde farkındalık oluşturan çalışmalara imza atan Çameli Belediyesi, salgının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski asgari seviyeye düşürülmesi için önlemlerini arttırdı.



Çameli Belediyesi bu kapsamda, 6 Eylül'den itibaren İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderdiği "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelgesine göre ek tedbirler alacak. Çameli Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenecek olan nikah, düğün, nişan ve toplantılar gibi vatandaşların katılım sağladığı etkinliklerde HES kodu üzerinden kişilerin aşılı, geçirilmiş hastalık (Covid19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması isteyecek. Kişi hastalığı geçirmemiş, aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliklere katılmasına müsaade edilmeyecek.



Alınan tedbirler hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin Çameli Belediyesinde nikah, nişan ve toplantı katılımlarında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmiştir Bu çerçevede nikah ve toplantılarda HES kodu üzerinden kişilerin aşılı, geçirilmiş hastalık (Covid19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise girişe müsaade edilmeyecek. Çameli Belediyesi Konferans Salonunda akıllı telefonlarda HES kodu uygulaması açık olması gerekmektedir. Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak. Aşı süreci tamamlanmayan ve hastalığı geçirmemiş kişilerden belediyemiz işlemleri sırasında istenilecek. PRC negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için uygulanacaktır. Aşılama süreçlerinin HES uygulaması üzerinden kontrol edilerek PCR Negatif Test Raporu almaları gerekip gerekmediği belirlenecektir” dedi.

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