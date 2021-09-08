Başkan Örki, Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Zabıta Teşkilatı’nın 195. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Belediye Başkanı Avni Örki, “Zabıta ekiplerimiz ile birlikte ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzuru için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.



Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 17 Eylül tarihleri Zabıta Haftası’nı da içine alan Zabıta Teşkilatı’nın 195. kuruluş yıl dönümünde Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret etti. “Zabıta ekibimizde görevli her bir personelimiz büyük ailemizin bir parçası” Başkan Örki, Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü nezdinde tüm Zabıta çalışanlarına görevlerinde kolaylıklar diledi.



“Zabıta ekiplerimizin katkıları yadsınamaz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Zabıta Müdürlüğü ziyaretinde, “Zabıta Müdürlüğümüz, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre kanunların ve yönetmeliklerin belirlediği yetki çerçevesinde görevini layıkıyla yapmaktadır. Belediyemizin halka görünen yüzü olarak da tabir edebileceğimiz Zabıtalarımız, halkla aramızda köprü görevi görmektedir. Zabıtalarımız, daha da huzurlu bir Pamukkale için gece gündüz görevlerini sürdürmektedir. Özellikle Koronavirüs salgını sürecindeki özverili çalışmaları ile büyük takdir toplamışlardır. Vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet ederken, halkımızın sağlıklı gıda tüketimi ve huzurunun sürekliliği için zabıta ekiplerimizin katkıları yadsınamaz” dedi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin ziyareti sonunda, günün anısına toplu fotoğraf çektirildi.

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