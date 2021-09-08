Denizlispor’dan son günde ikinci transfer

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Denizlispor, transfer döneminin son gününde ikinci transferini de duyurdu. Yeşil siyahlı ekip 28 yaşındaki hücum oyuncusunu renklerine bağladı.

Denizlispor, transfer döneminin son gününde bir yeni transferi daha duyurdu. 1+1 yıllık sözleşme imzalanan santraforu yeşil siyahlı ekip, “Kulübümüz, son olarak Ümraniyespor forması giyen 28 yaşındaki hücum oyuncusu Kevin Mayi ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kevin Mayi'ye hoş geldin diyor, yeşilsiyah formamız altında başarılar diliyoruz” ifadeleriyle açıkladı.

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