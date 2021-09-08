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Denizlispor golcüyü buldu

DHA

Denizlispor golcüyü buldu


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de Denizlispor, transferde 19'uncu imzayı Ümraniyespor'dan Gabonlu golcü Kevin Mayi'ye attırdı.
Daha önce Fransa'da Saint-Etienne, Ajaccio, Brest, Hollanda'da NEC Nijmegen formalarını giyen 28 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandı. Mayi, geçen sezon Ümraniyespor formasıyla 1'inci Lig'de 25 maçta 8 gol attı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
2021-09-08 16:20:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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