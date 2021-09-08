Denizlispor golcüyü buldu

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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de Denizlispor, transferde 19'uncu imzayı Ümraniyespor'dan Gabonlu golcü Kevin Mayi'ye attırdı.

Daha önce Fransa'da Saint-Etienne, Ajaccio, Brest, Hollanda'da NEC Nijmegen formalarını giyen 28 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandı. Mayi, geçen sezon Ümraniyespor formasıyla 1'inci Lig'de 25 maçta 8 gol attı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

2021-09-08 16:20:56



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