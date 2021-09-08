Devrilen kamyona çarpan otomobildeki çift öldü



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, devrilen kamyona otomobiliyle çarpan İsa Erikliğil (64) ile eşi Meryem Erikliğil (60), yaşamlarını yitirdi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında, UşakKarahallı kara yolu Karabedirler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli merkezinden Çivril ilçesi yönüne giden Sadullah Banaz'ın (42) yönetimindeki 20 R 6487 plakalı kamyon, bilinmeyen nedenle kara yolunun sol şeridinde devrildi. Kamyon sürücüsü Banaz, kazadan yara almadan kurtuldu. Bu sırada İsa Erikliğil, 20 L 1416 plakalı otomobili ile devrilen kamyona çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü İsa Erikliğil, sağlık ekibi tarafından ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne, eşi Meryem Erikliğil ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen Erikliğil çifti, hayatlarını kaybetti. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Çivril Ramazan ÇETİN

2021-09-08 16:50:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.