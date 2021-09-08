Denizlispor’dan hücuma bir yeni oyuncu daha

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Denizlispor, 22 yaşındaki santrafor oyuncusu Bekir Turaç Böke’yi renklerine bağladı.

Denizlispor, transfer döneminin son gününde bir yeni transferi daha duyurdu. 3 yıllık sözleşme imzalanan genç santraforu yeşil siyahlı ekip, “Kulübümüz, son olarak Çankaya FK forması giyen 22 yaşındaki hücum oyuncusu Bekir Turaç Böke ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Bekir Turaç Böke'ye hoş geldin diyor, yeşilsiyah formamız altında başarılar diliyoruz” ifadeleriyle açıkladı.

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