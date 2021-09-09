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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İhracatçılara 500 milyon dolarlık destek paketi 1 yıl daha uzatıldı

İHA

İhracatçılara 500 milyon dolarlık destek paketi 1 yıl daha uzatıldı

İhracatçılara pandemi sürecinde destek olmak için Türkiye İş Bankası ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) arasında imzalanan 500 milyon dolarlık ‘İhracatçılara Destek’ protokolü 1 yıl daha uzatıldı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye'nin Covid19'la mücadelesine destek vermek üzere devreye aldığı eylem planı kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu süreçte ihracatçıların avantajlı faiz oranları da dahil olmak üzere pek çok fayda içerecek şekilde finansmana erişebilmeleri için 24 Haziran 2020 tarihinde Türkiye İş Bankası ile bir protokol imzalan TİM, sektöre önemli katkı sağlayan ‘İhracatçılara Destek’ protokolünün geçerlilik süresini 24 Haziran 2022 tarihine kadar uzattı.

Türkiye ekonomisinin itici gücü ihracatçıların önlerini açan ve 1 yıl daha uzatılan protokol, Türk Lirası ve yabancı para olmak üzere toplam 500 milyon dolarlık bir nakdi kredi paketi sunuluyor. Protokolle ayrıca TİM üyeleri fuar katılımlarında avantajlı koşullarda kredi kullanabilirken, TİM İhracatçı Kart ile ticari harcamaların yanı sıra ihracatları üzerinden mil kazanma, çeşitli konaklama, rezervasyon ve yurt dışı çıkış harcı avantajları sağlanıyor. Kadın girişimcilere özel faiz oranlı krediler sunulacak olup, kredi kullanan tüm ihracatçılara sigorta, eğitim gibi hizmetlerde indirim uygulanacak.

61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 95 bin ihracatçının Türkiye'de ihracatın tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye İş Bankası ile ülke ekonomisinin en önemli itici güçlerinden ihracatçılara çok avantajlı bir destek paketi sunmak üzere iş birliği protokolü imzaladı. İmza töreni, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde TİM Genel Merkezi'nde TİM Başkanı İsmail Gülle ve Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin katılımı ile gerçekleştirildi. Protokol çerçevesinde ihracatçı firmalara, uygun koşullu kredi ve ürünlerin yer aldığı, Türk Lirası ve Yabancı Para olmak üzere toplam 500 milyon dolarlık bir nakdi kredi paketi sunuluyor. Paket kapsamında; daha fazla sayıda ihracatçıya ulaşabilmek amacıyla her firma özelinde azami 150 bin DolarEuro veya 1 milyon TL tutarında kredi kullandırılıyor.
TİM üyesi tüm ihracatçılara 1 yıl vadeli dolar kredilerde yıllık yüzde 2,40, Euro kredilerde yıllık yüzde 1,15 faiz oranıyla 'İhracat Döviz Kredisi' sunuluyor. İhracat finansmanına destek paketinde Fuarlara Katılım Kredisi, TİM İhracatçı Kart, kadın girişimcilere özel faiz oranlı kredilerin yanı sıra sigorta ve eğitim gibi ihracatçının ihtiyacına uygun hizmetlerde de indirimler yer alıyor.

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