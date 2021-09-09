Patentli güvercinler Aydın’dan Denizli’ye uçtu Denizli’nin patentli güvercinleri sahiplerine kupa kazandırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Patentli güvercinler Aydın’dan Denizli’ye uçtu Denizli’nin patentli güvercinleri sahiplerine kupa kazandırdı

İHA

Patentli güvercinler Aydın’dan Denizli’ye uçtu Denizli’nin patentli güvercinleri sahiplerine kupa kazandırdı

Denizli’nin patente sahip 9 asırlık özel ırk güvercinleri Aydın’dan Denizli’ye uçtu. ‘Denizli Dolapçısı’ olarak tescillenen ve dünyada eşi benzeri bulunmayan oyuncu ırk güvercinler 60 kilometre uçtukları 3. ve son etabı başarıyla tamamlayarak sahiplerine, kupa, madalya, altın ve para ödülü kazandırdı.

Dünyadaki ender güvercin ırklarından biri olan ve yaklaşık 6 yıl önce tescillenen ‘Denizli Dolapçısı’ isimli oyuncu güvercin türünü besleyenler arasında yer alan Sarayköy Güvercin Severler Derneği Yönetimi hem bu ırkı özelliklerini korumak hem de üretimini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek amacıyla 4 yıldır sürdürdüğü yarışmaların 2021 yılı yarışmalarını tamamladı. 1200’lü yıllardan itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nda yetiştirildiği ifade edilen güvercin ırkını beslemeye devam eden ve Denizli Dolapçısı’ ismi ile bu ırkı tescilleyen Denizlili güvercin severler aralarında rekabete girdikleri yarışmaları tamamladı. Dernekleri aracılığıyla düzenli olarak gerçekleştirdikleri ırkı geliştirme ve gelecek nesillere taşıma amaçlı yarışmaları tamamlayan dernek üyeleri hem ödül töreni hem de eylül ayının ilk güvercin mezatını gerçekleştirerek kış sezonunu açtı.


Denizli başta olmak üzere Aydın ve çevre ilçelerden gelen birçok davetlinin katıldığı Sarayköy Güvercin Severler Derneği’nde düzenlenen ödül töreninde NazilliSarayköy arasındaki 60 kilometre mesafenin geçildiği “2021 Yavru Dolapçı Salım” yarışmasında Beden Eğitimi Öğretmeni hobici Süleyman Civan’ın Dolapçı Güvercini birinci oldu. Yarışmada Süleyman Dinç ikincilik, İsmail Sarıkaya üçüncülük, Murat Çapalı dördüncülük, Rakip Kargılı’da beşincilik aldı. Süleyman Civan’ın gart güvercini de diğer yarışmada birinci gelerek sahibine çift kupa kazandırdı.

Kupa yarışları üç etapta düzenlendi
Patentli güvercin ırklarının yarışmalarla daha da geliştiğini ifade eden Sarayköy Güvercin Severler Derneği Başkanı Başkan Çapalı, “Amacımız; Denizli’ye has patentli güvercinlerimizin zekalarını, ırklarını geliştirmek ve gelecek nesillere ırklarını bozulmadan aktarmak. Dünyada eşi benzeri olmayan bu ırkımız oyunu, rengi ve zekası ile diğer güvercinlerden ayrılmaktadır. Son dört yıldır yavru ve kart dediğimiz iki ayrı salım yarışması yapıyoruz. Emeği geçen ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Sarayköy’de güvercin besleyen hobicilerin dostluğunu her geçen gün daha da güçlendiren bu tür etkinliklere katılım her yıl artmaktadır. Yerel bir ırk olan Denizli Dolapçısının kalitesini artırmaya ve neslinin saflığını korumaya yönelik faaliyetlerimiz 2022 yılında da devam edecek” dedi.

Öğrencileri ile yetiştirdi, çifte kupa kazandı
“2021 Yavru Dolapçı Salım” yarışmasında hem yavru hem de gart yarışmalarında birinci gelerek 2 kupa birden kazanan Beden Eğitimi Öğretmeni hobici Süleyman Civan, “Yaklaşık 20 yıldır güvercin besliyorum ama son 3 yıldır görev yaptığım okulumda öğrencilerimle birlikte dolapçı ırkını yetiştiriyoruz. Okulumuzda beden eğitimi alanında kazandığımız kupaların yanısıra güvercinlerde de kupa kazanmış olduk. Öğrencilerime hayvan sevgisi aşılamak için elimden geleni yapıyorum. Genç nesillere bu sevdada aslında çok güzel şeyler edinmelerini sağlıyoruz” dedi.
Etkinlikte Eylül ayının ilk güvercin satışı mezatı da gerçekleştirilirken yarışmalarda emeği geçen hakemlere ve dereceye giren güvercinlerin sahiplerine törenle kupa ve ödülleri verildi. Yarışmada birinci gelen güvercinini derneğe hediye eden Süleyman Civan büyük takdir topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti İl Teşkilatı ilçe ziyaretlerini tamamladı
YEREL HABERLER AK Parti İl Teşkilatı ilçe ziyaretlerini tamamladı
1,5 yıl sonra öğrencilerine kavuşan okullarda heyecan devam ediyor Milli Eğitim Müdürü Ekici, yüz yüze eğitimin başladığı okullarda öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER 1,5 yıl sonra öğrencilerine kavuşan okullarda heyecan ...
İhracatçılara 500 milyon dolarlık destek paketi 1 yıl daha uzatıldı
YEREL HABERLER İhracatçılara 500 milyon dolarlık destek paketi 1 yıl ...
Minibüsün ardından bu kez otomobili ateşe verdi Araçları yaktığı iddia edilen madde bağımlısı yardım istediği sırada da madde kullanmaya devam etti
YEREL HABERLER Minibüsün ardından bu kez otomobili ateşe ...
Devrilen kamyona çarpan otomobildeki yaşlı çift hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen kamyona çarpan otomobildeki yaşlı çift ...
Denizlispor’dan hücuma bir yeni oyuncu daha
YEREL HABERLER Denizlispor’dan hücuma bir yeni oyuncu daha
Devrilen kamyona çarpan otomobildeki çift öldü
YEREL HABERLER Devrilen kamyona çarpan otomobildeki çift öldü
Denizlispor golcüyü buldu
YEREL HABERLER Denizlispor golcüyü buldu
Denizlispor’dan son günde ikinci transfer
YEREL HABERLER Denizlispor’dan son günde ikinci transfer
Olimpiyat şampiyonundan İbanoğlu'na ziyaret
YEREL HABERLER Olimpiyat şampiyonundan İbanoğlu'na ziyaret
Püf noktalarla çocukların bağışıklık sistemini güçlendirebilirsiniz
YEREL HABERLER Püf noktalarla çocukların bağışıklık sistemini ...
Okullar açıldı, Büyükşehir otobüs seferlerini artırdı Otobüslerde hijyen seferberliğine devam
YEREL HABERLER Okullar açıldı, Büyükşehir otobüs seferlerini ...
Başkan Örki, Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Örki, Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti
Satrançta Denizli’nin yıldızı parladı
YEREL HABERLER Satrançta Denizli’nin yıldızı parladı
Denizlispor'da son gün bereketi
YEREL HABERLER Denizlispor'da son gün bereketi
Çal Kanyonu ilk kez kurudu
YEREL HABERLER Çal Kanyonu ilk kez kurudu
Çameli Belediyesi Covid - 19 salgınına karşı önlemlerini arttırdı
YEREL HABERLER Çameli Belediyesi Covid - 19 salgınına karşı ...
Pamukkale, DMD hastalarının farkına varamadı Dünyaca ünlü travertenlerin ışıklandırılamaması hayal kırıklığı oluşturdu
YEREL HABERLER Pamukkale, DMD hastalarının farkına varamadı Dünyaca ...
Hayırsever iş insanı Manasır koronavirüsten yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Hayırsever iş insanı Manasır koronavirüsten yaşamını ...
Olimpiyat Şampiyonundan Müdür Ekici'ye ziyaret
YEREL HABERLER Olimpiyat Şampiyonundan Müdür Ekici'ye ziyaret
Uyuşturucu ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu ...
Hayırsever Musa Kazım Manasır korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hayırsever Musa Kazım Manasır korona virüs nedeniyle ...
Denizli 3.9 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Denizli 3.9 büyüklüğünde deprem
İç kulak tansiyonu ciddi denge bozukluğuna neden oluyor
YEREL HABERLER İç kulak tansiyonu ciddi denge bozukluğuna neden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.