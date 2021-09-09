Geleneksel Bağbozumu Festivali başlıyor

Denizli’de geleneksel olarak düzenlenen Çal Bağbozumu Kültür ve Sanat Festivali, 3 gün boyunca dolu dolu geçecek. Belediye Başkanı Fethi Akcan, “Tüm hemşehrilerimizi, dostlarımızı, yarenleri, sevdiklerimizi, sevenlerimizi festivalimize bekliyoruz” dedi.

Türkiye’nin önemli üzüm merkezlerinden olan Denizli’nin Çal İlçesi’nde üzüm bağlarında hasat süreci tüm hızıyla devam ederken, 1012 Eylül 2021 tarihleri arasında 24’üncü Çal Bağbozumu Kültür ve Sanat Festivali yapılacak. Binlerce üretici, üç gün sürecek olan festivalde yılın yorgunluğunu ve stresini atacak. Festivalin ilk günü fotoğraf yarışmasında dereceye giren 28 fotoğrafın yer aldığı sergi, saat 18.00’de başlayacak. Aynı gün akşam saat 20.00’de Gamze Abay, saat 22.00’de ise Osman Öztunç konser verecek. 11 Eylül Cumartesi Günü, ilçe merkezinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve akşam saatlerinde Serkan Dumano ve Ankaralı Ayşe Dinçer konseri yapılacak. 12 Eylül Pazar Günü ise, en iyi üzüm üreticisi yarışmaları ve çeşitli etkinliklerin ardından Buray konseri ile son bulacak.

Tüm vatandaşları festivale beklediklerini söyleyen Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, “Bağbozumu festivalinde üzüm üreticilerimiz yılın yorgunluğunu ve stresini atacak. Çal yöresinde oturan tüm hemşehrilerimizi, Denizli ve Denizli dışında oturan Çallılar’ı,dostları, yarenleri ve kısacası her vatandaşımızı festivalimize bekliyoruz” dedi.

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