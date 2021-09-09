Karaman'ın rotası bu kez İl Milli Eğitim Müdürlüğü oldu

2021 Teknofest Elektromobil yarışlarında 64 araba arasından ilk 15 araç içerisine giren ‘Karaman’ isimli elektrikli otomobilin rotası İl Milli Eğitim Müdürlüğü oldu.



Çameli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Denizli’yi 2021 Teknofest Elektromobil yarışmalarında temsil etti. 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Liseler Arası Elektrikli Araç yarışlarında boy gösteren ve okulun ‘Karaman’ adını verdiği elektrikli otomobil, 120 kilometre menzili ve saatte 145 kilometre hız yapabilmesiyle ziyaretçilerin büyük ilgisini gördü. Üretim aşamasının yaklaşık 2 ay sürdüğü Karaman’ın yapımında; Denizli Ticaret Odası, Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediye Başkanlığı, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çameli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çameli ilçemizin esnafları ve ilimizin bir çok yerinden kurum ve kuruluşların büyük katkıları oldu. Kilometrede 4 kuruş değerinde yakıt tüketen Karaman, Körfez Yarış Pistinde bulunan virajlar ve yarışmaya katılan diğer takımların araçlarının güvenliği düşünülerek saatte 75 kilometre hız yaparak Liseler Arası Elektrikli Araç Yarışlarının en hızlı aracı olarak kayıtlara geçti. Verimlilik yarışlarında ise; tüm rapor süreçlerini, zorlu testleri ve teknik kontrolleri başarıyla tamamlayarak 64 araba arasından ilk 15 araç içerisinde kendisine yer buldu. Karaman, üstün bir başarıyla geçtiği tüm zorlu testler sonrası 17 yıllık yarış tarihinin en büyük, en güçlü, en sağlam ve en hızlı arabası olduğunu tüm izleyicilerin önünde ispatladı.



“Karaman’ın yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum”

Teknofestteki yarışma serüveninin ardından Karaman Elektromobil Takımının bir sonraki durağı Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü oldu. Müdürlük bahçesinde Çameli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektromobil Takımı tarafından İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’ye Karaman hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyet ve gururu vurgulayan Müdür Ekici, “ Büyük emekler sonucu böyle bir aracın ortaya konması gerçekten çok kıymetli. Meslek Liselerinin bu kadar önem arz ettiği bir dönemde Çameli Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisemizin böyle özellikli bir aracı yapmış olmasının değeri çok büyük. Teknofest gibi prestijli bir yarışmada boy gösteren ve girdiği tüm testlerden başarıyla çıkan Karaman’ın yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hedefine inanmış öğretmenler ve öğrencilerimiz Denizli halkının ve çeşitli kuruluşların sonsuz desteğini de alarak çıktıkları yolda üstün bir başarı yakaladılar” dedi.

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