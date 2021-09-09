Ege Cup'ta ilk maç Yukatel Merkezefendi'nin oldu

Ege Cup Hazırlık Turnuvası ilk maçında Yukatel Merkezefendi, Aliağa Petkim'i 9177 farklı mağlup etti.

Karşılaşmaya farklı başlayan Yukatel Merkezefendi ilk çeyreği 2517 önde tamamladı. Petkim ikinci çeyrekte farkı tek haneye çekse de öne geçemedi ve çeyreği 4942 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket önde kapattı. İkinci yarı farkı açan Merkezefendi, üçüncü çeyreği 7356 farklı noktaladı. Son çeyrekte de farklı üstünlüğünü koruyan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket karşılaşmadan 9177 galibiyetle ayrıldı. Petkim üç sayı çizgisinden 11/26, Merkezefendi ise 6/26 isabet kaydetti. İki sayı çizgisinden ise Petkim 18/31, Merkezefendi ise 30/40 isabetle karşılaşmayı tamamladı. Yukatel Merkezefendi; Adam Smith 26 sayı6 asist, Jeremy Hollowel 16 sayı6 asist, Emircan Koşut 11 sayı7 ribaund ile öne çıkan isimler oldu.

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