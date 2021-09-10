Meslek öğretmenleri hayata geçirdikleri projeyle Avrupa yolunda

Vali Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkezi “Rehberlikte AB Standartlarına Ulaşıyoruz” isimli projesiyle Avrupa’da eğitim çalışmalarına katılacak.



Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği projesi kapsamında 6 meslek dersi öğretmeni 1219 Eylül 2021 tarihleri arasında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü ve 5 meslek ders öğretmeni ise; 1017 Ekim 2021 tarihlerinde İspanya’nın Malaga kentinde Mesleki Rehberlik ve Yönlendirme konusunda iş başı eğitim faaliyetlerine katılım sağlayacak. Vali Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, önceki yıllarda benzer projelerle Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde iki kez staj imkanı yakalamıştı. Bu kez, Okul Eğitimi Personel Hareketliliği projesiyle meslek dersi öğretmenlerimiz bu imkana kavuşarak Türkiye adına Denizli’yi yurt dışında temsil edecekler.



“Bu tip projelerle kağıt üzerinden pratiğe geçildiğinin göstergesidir”

Söz konusu projenin önemi hakkında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici,“ Ülkemizdeki genç nüfus ve beraberinde getirdiği potansiyel iş gücü en büyük zenginliklerimizden biri. Bu zenginliğimizi sürdürülebir bir iş akışına oturtabilmek ve doğru iş gücünü doğru sektöre doğru zamanda kanalize edebilmek; en büyük önceliğimiz. 2023 Vizyon Belgesi’nin de en önemli başlıklarından biri olan mesleki rehberlik ve yönlendirme kavramı, hayata geçirilen bu tip projelerle kağıt üzerinden pratiğe geçildiğinin göstergesidir. Projede emeği olan ve ülkemizi Macaristan ve İspanya’da temsil edecek öğretmenlerimize başarılar diliyorum.” dedi.

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