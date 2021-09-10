Pamukkale’de 130 kilometrelik üstyapı atağı Altyapısı tamamlanan mahallelerde üstyapı çalışması başlatılıyor

Pamukkale Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde üstyapı atağına devam ediyor. Fatih, Deliktaş, Aktepe, Karşıyaka, Dokuzkavaklar ve Anafartalar mahallelerinden yaklaşık 600 sokakta 130 kilometre uzunluğunda üstyapı çalışması yapılacak. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “İlçemizde altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerimizdeki üstyapı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin Pamukkale ilçe sınırları içindeki altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde Pamukkale Belediyesi’nin üstyapı çalışmaları devam ediyor. Deliktaş ve Fatih mahallerinde altyapı ile ilgili çalışmaların tamamlandığı bölgelerde Pamukkale Belediyesi ekipleri üstyapı çalışmalarına kısa sürede tamamladı. Bu iki mahallede toplam 59 sokakta beton kilit parke taşı döşeme ve asfaltlama çalışmaları bitirilerek vatandaşların kullanımına sunuldu. Deliktaş ve Fatih’te ortalama 16 kilometre uzunluğundaki 150 bin metrekarelik bir alan beton kilit parke taşı ve asfaltla kaplandı.



Vatandaşlardan Başkan Örki’ye teşekkür

Altyapı çalışmalarının hemen ardından başlayan üstyapı çalışmaları ile ilgili muhtar ve vatandaşlar görüşlerini açıkladı. Deliktaş Mahalle Muhtarı Kadir Karaçolak, “Mahallemizde yıllardır sorun olan altyapı ve üstyapı çalışmaları oldukça hızlı bir şekilde ilerdedi. Önce Büyükşehir Belediyesi altyapı çalışmaları yaptı. Sonrada Pamukkale Belediyesi üstyapı ile sokaklarımızı güzelleştirdi. Tüm sokaklarımızda çalışmalar tamamlanarak mahallemiz çok daha güzelleşti. Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki ve ekip arkadaşlarına mahallemiz adına teşekkür ediyorum” dedi. Mahalle sakinlerinden İbrahim Sarıhan, “Şimdiye kadar çok sıkıntı yaşadık. Bundan sonra İnşallah sefasını süreceğiz. Emeği geçen başta Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarla mahallemiz daha güzel hale geldi” dedi.



“Hızla bitirmek istiyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçe genelinde çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade ederek, “Halkımızın yoğun olarak yaşamlarını sürdürdüğü mahallelerimizde Büyükşehir Belediyesi altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Biz de ilçe belediyesi olarak üstyapı çalışmaları yapıyoruz. Fatih ve Deliktaş mahallelerimizde çalışmaları planlanandan önce tamamlayıp halkımızın hizmetine sunduk. Aktepe ve Karşıyaka mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Dokuzkavaklar ve Anafartalar mahallelerinde de çalışmalar en kısa sürede başlayacak. Bu mahallelerimizde yapılacak toplam üstyapı çalışması 130 kilometreyi bulacak” dedi.

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