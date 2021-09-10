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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli Ahilik kültürüne sahip çıkıyor

İHA

Denizli Ahilik kültürüne sahip çıkıyor

Ahi Evranı Veli Yılı etkinlikleri kapsamında Denizli'de düzenlenen "Denizli'de Ticaretin Derin Kökleri: Ahilik ve Altıneller Festivali" resmi açılış programı kortejle başlayacak. Tüm vatandaşların davetli olduğu kortej 13 Eylül saat 12.00’de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’ndan başlayacak, festival alanında birbirinden renkli gösteriler Denizlililerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın desteklediği, Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Türk Ocakları Denizli Şubesi işbirliğinde Ulu Camii yanında hazırlanan festival alanında gerçekleştirilecek "Denizli'de Ticaretin Derin Kökleri: Ahilik ve Altıneller Festivali" resmi açılış programı kortejle başlayacak. Ahi Evranı Veli'nin doğumunun 850. yılı anısına UNESCO tarafından ilan edilen "Ahi Evranı Veli Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve tüm Denizlililerin davetli olduğu program 13 Eylül Pazartesi günü saat 09.30’da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayacak. Protokol ziyaretlerinin ardından saat 12.00’de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’ndan festival alanına Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde kortej düzenlenecek. Festival alanında ise şet kuşatma töreni, Ahilik ödül töreni ve ustaların birbirinden renkli performans gösterileri gerçekleştirilecek. Festival alanında gün boyu sürecek kaybolan el sanatları ile ilgili malzeme sergisi ise davetlilerin beğenisine sunulacak.

İlk gün akşam konser
Festivalin ilk gün akşamı ise saat 21.00’de Türk Sanat Müziği konseri gerçekleştirilecek. Ulu sami yanındaki festival alanında 1 hafta boyunca sürecek etkinlikler her gün sabah saat 10.00 ila saat 20.00 arasında yapılacak. Bu kapsamda 27'si Türkiye’nin çeşitli kentlerinden, 13’ü ise Türk dünyası ülkelerinden olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı toplam 40 el sanatları ustası birbirinden özel performanslarını Denizlililer için gerçekleştirecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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