Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, uluslararası ölçekte düzenlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı 65 ülkeden 864 akademisyen, bilim insanı, ulusal ve yerel yöneticinin katıldığı Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi’ne katıldı.



Başkan Doğan Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi’ne katıldı. Zirveye uluslararası ölçekte düzenlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı 65 ülkeden 864 akademisyen, bilim insanı, ulusal ve yerel yönetici katıldı. Zirvede, Merkezefendi Belediyesi olarak hayata geçirilen Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri, Kadın Kooperatifi, kadın üreticilere yönelik destekleme programları, gelişim kursları ve bu alandaki diğer projeleri anlatan Başkan Doğan, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasında Kültürün Rolü’ konulu panele konuşmacı olarak katıldı. Başkan Doğan, “Toplumsal cinsiyet eşitliği, bireylerin cinsiyet temelli ayrımcılığa uğramdan toplumsal yaşamın her alanında eşit olarak yer alması, görülebilmesi, güçlenmesi, temsil edilmesi olarak ifade edilmektedir. Kadın erkek eşitliğine yönelik tedbirlerin alınmasında yerel yönetimlerin daha etkin olduğunu ve olacağını görüyoruz. İki buçuk yıllık başkanlık döneminde de bu sıkıntıları yaşayarak çözüm bulmaya çalışıyoruz. Kadınlar ve kız çocukları dünya nüfusunun yüzde 50’sini oluşturuyor. Toplumumuzda doğuştan ve sonradan edinilmiş kültürel özellikler ve farklılıkları nedeniyle bir grup, genellikle kadınlar ayrımcılığa uğramakta, bilinçli ve programlı şekilde toplumun bir kesimi yalıtılmaktadır. Ne bütün insanlar aynıdır, ne de bütün kadın ya da erkekler aynıdır. Bir toplum ne kadar farklılık ve çeşitlilik barındırıyorsa, o kadar zengindir. Toplumda kimliklerimiz, mesleklerimiz, statümüz, dış görünüşümüz farklı olabilir fakat bu farklılıklar toplumsal cinsiyet eşitsizliğini bize uğratmaması gerekir” dedi.



“Kadın ve çocuklara pozitif ayrımcılık”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, iki buçuk yıllık başkanlık dönemiyle birlikte kadın ve çocuklara pozitif ayrımcılık yaparak çalışmalar gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirtti. Başkan Doğan, “Pandeminin olumsuz etkileri bazı toplumlarda eğitim, sağlık, beslenme, barınma gibi alanlardaki adaletsizliği daha belirgin hale getirdi. Bu adaletsizlik, en bariz olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda karşımıza çıkıyor. Pandemide ilk işten çıkarılanlar ne yazık ki kadınlarımız oldu. Bu anlamda yerel yöneticiler ve kadın başkan olarak bizlere çok büyük sorumluluklar düşüyor. Bu durumu göz önüne olarak çalışma arkadaşlarımızla birlikte kadın ve çocuklara yönelik pozitif ayrımcılıklarla İki buçuk yıllık dönemde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

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