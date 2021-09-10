Aşı olmayı reddetti, koronavirüsten öldü

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Sezgin ÖZDEMİR/ ÇAMELİ (Denizli), (DHA)DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde aşı olmayı kabul etmeyen Ramazan Kurtyemez (71), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Çameli'nin Kirazlıyayla Mahallesi'nde, evli ve 5 çocuk babası Ramazan Kurtyemez, sağlık ekipleri ve yakınlarının ikna etmeye çalışmasına rağmen Covid-19 aşısı olmayı reddetti. Geçen hafta rahatsızlanan ve yapılan testi pozitif çıkan Kurtyemez, bu sabah evinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ramazan Kurtyemez'in cenazesi, Kirazlıyayla Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Çameli Sezgin ÖZDEMİR

2021-09-10 14:58:05



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