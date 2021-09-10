Karşıyaka, Yukatel Merkezefendi'yi son çeyrekte geçti

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

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Ege Cup ikinci günün ilk maçında Pınar Karşıyaka, Yukatel Merkezefendi'yi 9278 ile geçti.

İlk çeyrekte Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket açılan farkı son 30 saniyede yakaladığı 50 ile 2'ye çekse de öne geçemedi. İlk çeyrek 2422 Karşıyaka üstünlüğüyle geçildi.

İkinci çeyrekte de temposunu sürdüren Yukatel Merkezefendi 83 yakaladığı seriyle çeyreği 4442 önde tamamladı.

Üstünlüğün süekli el değiştirdiği üçüncü çeyreği Yukatel Merkezefendi Belediyesi 6362 ile kapattı.

Son çeyreğe fırtına gibi başlayan Karşıyaka 140 ile farkı çift haneye çıkardı ve karşılaşmadan 9278 galibiyetle ayrıldı.

Öne çıkanlar..

Pınar Karşıyaka: Amath Mbaye 20 sayı, Bonzie Colson 15 sayı6 ribaund, Yunus Emre Sonsırma 13 sayı

Yukatel Merkezefendi: Richard Lomazs 22 sayı, Adam Smith 21 sayı, Jeremy Hollowel 11 sayı

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