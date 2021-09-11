Denizli’nin elektrikli otomobili 'Karaman' evine döndü TEKNOFEST’teki başarılarını, Başkan Erdoğan ile paylaştılar

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde, Karaman isimli elektrikli otomobilleriyle finallere kalmayı başaran öğrencileri misafir etti.



Çameli MTAL, bu yıl ilk kez liselerin yer aldığı Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda finallere kalmanın heyecanını, projelerini hayata geçirmekte büyük destekleri bulunan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ile paylaştı. Başkan Erdoğan, teşekkür ziyaretinde bulunan Karaman elektrikli otomobil takımıyla birlikte Çameli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kürşat Yellice, Denizli İl Milli Eğitim Mesleki Eğitim Şube Müdürü Mahmut Gürhan ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’yi ağırlayıp, tebrik etti.



Başkan Erdoğan: Gelecek, elektrikli otomobillerin devri olacak

Çameli’de üretilip TEKNOFEST’teki yarışlara katılma başvurusu kabul edilen Karaman Elektrikli Otomobili’nin önemine değinen DTO Başkanı Uğur Erdoğan ise geleceğin elektrikli otomobillerin devri olacağına dikkat çekti. Denizli Ticaret Odası, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çameli MTAL’nin de elektrikli otomobili Karaman’la, bu anlamda tarihteki yerini aldığını söyledi. Başkan Erdoğan, “Nitekim; bunu gören devletimiz elektrikli otomobilimiz TOGG’u hazırlıyor. Karaman da bizim, Denizli’mizin TOGG’udur. Liseli gençlerimizin geleceğin teknolojisinden uzak kalmayıp elektrikli otomobil tasarlaması, çok yerinde bir karardır. Onlar, bizim umudumuz. Denizli’mizde Teknik Tekstile Dönüşüm Projemizle şehrimizin, sanayimizin, sanayicimizin, sektörlerimizin ufkunu açmaya, onları ve şehrimizi geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Son teknoloji makinalar ve ilk kez verilen eğitimlerle yeni iş kolları oluşmasının önünü açıyoruz. Bunların arasında uçak, helikopter, hızlı tren, drone ve otomobillerin aksamlarının üretilmesi de var. Bu ürünlerin yenilikçi numuneleri, bizim Organize Sanayi Bölgesi’ndeki merkezimizde üretilebilecek. Aksamlarından önce prototip de olsa kendi elektrikli otomobilimizi üretmiş olmamız ve uluslararası bir yarışta başarıyla temsil edilmemiz, iyi bir başlangıçtır” dedi.

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