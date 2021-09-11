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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minik kalpteki delik, Cerrahi’de tedavi edildi

İHA

Minik kalpteki delik, Cerrahi’de tedavi edildi

– Denizli’de doğuştan kalp deliği rahatsızlığı bulunan 8 yaşındaki çocuk, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Denizli’de doğuştan mitral kapak hastalığı ve kalp deliği rahatsızlığı ile dünyaya gelen 8 yaşındaki Reşat Döndar, devam eden süreçte tedavisinin yapılabilmesi için farklı sağlık kuruluşlarına müracaat etti. Gittiği kurumlardan ameliyatın taşıdığı risk nedeniyle hep olumsuz cevaplar alan Döndar ailesinin yaşadığı zorlu günler, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’yle tanıştıklarında sona erdi.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Ahmet Baltalarlı'ya ulaşan aile, minik Reşat’ın kalbindeki doğuştan gelen mitral kapak hastalığı ve kalp deliğin tedavi edilebileceğini öğrenince büyük sevinç yaşadı. Prof. Dr. Baltalarlı ile aynı branşta görev yapan Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Mustafa Saçar ile birlikte gerçekleştirilen ameliyat 4 saat sürdü. Ameliyatın ardından tedavisi yapılan çocuk, sağlığına kavuştu.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde 4 gün daha gözetim altında tutulan Reşat Döndar, sağlıklı bir şekilde evine gönderildi. Çocukların da artık arkadaşlarıyla birlikte koşup oynayabilecek olması nedeniyle mutluluk yaşayan Döndar ailesi, Prof. Dr. Ahmet Baltalarlı ve Özel Denizli Cerrahi Hastanesi ailesine teşekkür etti.

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