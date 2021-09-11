Denizli'de bir sınıf karantinaya alındı

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Denizli'de bir ortaokulda iki öğrencinin korona virüs testi pozitif çıktı. Sınıf karantinaya alındı.

Denizli'de Şemikler Ortaokulunda 7. sınıf şubelerinden birinde 2 öğrencinin korona virüs belirtileri göstermesi üzerine PCR testi uygulandı. Öğrencileri pozitif çıkması sonucu sınıf karantinaya alındı. Karantinaya alınan sınıfta eğitim ise uzaktan devam ediyor. Denizli genelinde karantinaya alınan okul sayısı ise 4'ü lise, 2'si ortaokul olmak üzere toplamda 6 oldu.

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