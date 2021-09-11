Eğitim İçin El Ele'de yeni dönem kayıtları başladı Gönüllerin projesi 14. dönemine "Merhaba" dedi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin binlerce gencin üniversiteli olma hayalini gerçekleştirdiği Eğitim İçin El Ele rojesi yeni dönem kayıtları başladı. Bu yıl 14. dönemine "Merhaba" diyen projenin gençlerin geleceğine ışık tuttuğunu ifade eden Başkan Zolan, "Gençlerimiz için ne yapsak, ne kadar destek versek azdır" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından 2008 yılından itibaren yürütülmeye başlayan Eğitim İçin El Ele Projesi, 14. dönemine "Merhaba" dedi. Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) öğrenim gören son sınıf öğrencisi gönüllü eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle yürütülen Eğitim İçin El Ele Projesi bugüne kadar binlerce gencin üniversiteli olma hayalini gerçekleştirdi. Lise son sınıf ve üniversiteye hazırlık aşamasında olan öğrencilerin yararlanabildiği proje kapsamında 20212022 eğitimöğretim dönemi öğrenci kayıtları başladı. Kayıt işlemlerinin Çaybaşı Caddesi'ndeki Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyinde yapıldığı, derslerin hafta sonu, etüt ve diğer çalışmaların ise hafta içi belirlenecek olan saatlerde gerçekleştirileceği belirtildi.



Gençlerin geleceğine ışık tutuyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyerek, proje kapsamında emek veren herkese teşekkür etti. Başkan Zolan, "Eğitim için El Ele'yi 2008 yılında Kent Konseyi Gençlik Meclisimiz başlattı ve projemiz aralıksız bir şekilde bugüne kadar devam etti. Gönüllü eğitmenlerimiz, vakitlerinden feragat ederek, kendinden sonra gelen gençlere bilgi aktarabilmek adına hiçbir karşılık beklemeden büyük bir fedakarlık gösterdi. Gençler eğer donanımlı, kendini yetiştirmiş, milli ve manevi değerler ile donanımlı olursa, bu ülke daha da ileriye gidecektir. Gençlerimiz için ne yapsak, ne kadar destek versek azdır" dedi.



Eğitim İçin El Ele Projesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından yürütülen Eğitim İçin El Ele Projesi, 20082009 eğitim öğretim yılında hayata geçirildi. Lise son sınıf ve lise mezunu olmak üzere üniversite sınavına hazırlananlara ücretsiz eğitim verilen projede, üniversite son sınıf öğrencileri gönüllü eğitmenler olarak yer alıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi'nde verilecek eğitimlerde kullanılacak kitap ve deneme sınav setleri de Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.