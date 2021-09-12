Uluslararası Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali ilk kez Denizli'de

Kültürler arası diyaloğu gelişmesi ve yerel yönetimler ile halkın bir araya geleceği Uluslararası Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali Denizli'de ilk kez düzenleniyor.

Türkiye'de sanatçıyı, halkı ve yerel yönetimleri bir araya getirerek kültürel çeşitliliğin korunması ile kültürler arası diyaloğun geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Uluslararası Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali Denizli'de ilk kez düzenlenecek. Festivalde, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçı tanıtma kartı sahibi sanatçılar eserlerini sergileyerek atölye ve performans gösterileri sunacak. Ayrıca etkinlik kapsamında “Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde Türkiye” sunumu gerçekleştirilecek. Denizli 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı Festival Alanı’nda düzenlenecek festival 1319 Eylül tarihleri arasında ziyaretçileriyle buluşacak.

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