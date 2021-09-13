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Denizlispor U19 takımı, hazırlık maçında Efeler09 SFK’ya 4-3 yenildi

İHA

Denizlispor U19 takımı, hazırlık maçında Efeler09 SFK’ya 4-3 yenildi

Denizlispor U19 takımı, Aydın’ı Bölgesel Amatör Ligde temsil edecek olan Efeler09 SFK’ya evinde 43 yenildi. Efeler09 SFK Teknik Sorumlu Kadir Söylemez, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek bu doğrultuda iyi bir kadro oluşturduklarını söyledi.

Denizlispor U19 takımı ile hazırlık maçı yapmak üzere Efeler09 SFK Denizli’ye geldi. Aydın’ı Bölgesel Amatör Ligde temsil edecek olan Efeler09 SFK, çıktığı müsabakada Denizlispor U19 takımını 43 yendi. Efeler09 SFK Teknik Sorumlusu Kadir Söylemez yaptığı açıklamada “Hedefi olan bir takım. Güzel bir oluşum olduğunu gördük. Bu nedenle gelen teklifi kabul ettik ve ekibimizle birlikte görev aldık. Efeler 09 SFK olarak Bölgesel Amatör Ligde mücadele edeceğiz. Bizde buna hazırlanıyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Ona göre bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor. İlerleyen zamanlarda hazırlık maçları ile eksikliklerimizi gidererek daha iyi bir kadro, daha iyi bir yapı oluşturmaya çalışacağız. Şuanda hemen hemen kadromuzun yüzde doksanını tamamladık. Hazırlık maçlarında oluşan kadroya göre gerekli takviyeleri gerekli çalışmaları yaparak belki birkaç arkadaşımızı daha takıma kazandırabiliriz. Şuandaki oluşumdan gayet memnunuz” ifadelerini kullandı.

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