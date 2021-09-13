Haluk Levent konserine Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nden sağlık desteği

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Haluk Levent konserine sağlık desteği verdi. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi sağlık ekipleri konser alanına giriş yapan çok sayıda vatandaşların HES kodu sorgulamalarını ve aşı kartı kontrollerini yaparak korona virüse karşı önlem aldı.

Anadolu Rock’ın güçlü seslerinden Haluk Levent’in Denizli Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşen konserinde Özel Denizli Cerrahi Hastanesi sağlık desteği sağladı. Sağlık ekiplerinin giriş kapılarında konumlandığı konserde, vatandaşların HES kodu sorgulamaları ve aşı kartları kontrolleri yapıldı. Pandemi tedbirleri kapsamında konser boyunca vatandaşlara maske ve dezenfektan kullanımı uyarıları yine Özel Denizli Cerrahi Hastanesi sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Hastanenin Evde Sağlık ekipleri de konser sonuna kadar alanda önlemler aldı. Denizliler tarafından yoğun ilgi gören konserde Haluk Levent seyircilere şarkılarıyla coşku dolu anlar yaşattı.

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